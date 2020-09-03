Тамбовчанам разрешили ходить в кино

Глава региона подписал постановление, разрешающее работу кинотеатров Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Губернатор Тамбовщины Александр Нииктин внес новые изменения в постановление о дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой короновирусной инфекции. Согласно документу, вступающему в силу 3 сентября, в регионе возобновляется работа кинотеатров. Показ кинофильмов разрешен с обязательным соблюдением рекомендаций по профилактике COVID-19.

Работа остальных организаций, осуществляющих творческую деятельность и организаций развлечений, учреждений культуры и искусства, а также парков культуры и отдыха и тематических парков, по-прежнему приостановлена. Запрет не распространяется на проведение организациями указанных видов деятельности мероприятий на открытом воздухе, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Кроме того, тамбовский губернатор снял запрет на экскурсионные поездки для организованных групп обучающихся образовательных организаций в другие регионы.