Тамбовские медики обвиняют столичную фирму в том, что она оставила их без защитных костюмов

В региональное УФАС поступило обращение от «Тамбовской областной клинической больницы им. В. Д. Бабенко». Медики пожаловались на подмосковное ООО «Лидер». Фирма из города Ногинска должна была поставить в лечебное учреждение одноразовые наборы защитной одежды, но в одностороннем порядке отказалась от исполнения своих обязательств. Теперь медики просят включить организацию в реестр недобросовестных поставщиков. Если это будет сделано, ООО «Лидер» не сможет получить государственные контракты.

- Заседание комиссии Тамбовского УФАС России по контролю в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд по рассмотрению указанного обращения состоится 8 сентября , - сообщили в региональной антимонопольной службе.