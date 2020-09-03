Двое рассказовцев жестоко избили 84-летнего пенсионера, который отказался отдавать им деньги

В селе Рудовка Пичаевского района двое молодых людей ворвались в дом к 84-летнему местному жителю и потребовали отдать свои сбережения. После того, как пожилой мужчина отказал, они жестоко избили пенсионера.

На шум из своего дома выбежал 39-летний сосед. Он потребовал от злоумышленников прекратить расправу над беззащитным стариком. Молодые люди испугались и убежали, после чего мужчина вызвал полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленников недалеко от села. Ими оказались молодые люди 22 и 21 лет, проживающие в городе Рассказово. Выяснилось, что парни собирались ограбить пенсионера, чтобы добыть денег на алкоголь.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Молодым людям наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом на сумму до 10 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - Полиция и сам потерпевший выразили благодарность неравнодушному гражданину, оказавшему помощь в раскрытии преступления. Начальник МОМВД России «Моршанский» полковник полиции Юрий Ермаченко принял решение поощрить мужчину.