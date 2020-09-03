Тамбовчан приглашают на выступление оркестра русских народных инструментов «Россияне»

4 сентября в 17:00 на подиуме областной библиотеки им. А. С. Пушкина состоится очередная встреча любителей музыки. Неделю назад там прошел променад-концерт Тамбовского симфонического оркестра, на который пришли несколько сотен горожан и гостей областного центра. Теперь тамбовчан ждет выступление оркестра русских народных инструментов «Россияне». Гости услышат около 20 композиций, как инструментальных, так и вокальных.

- В исполнении «Россиян» прозвучат не только русские напевы, но и мелодии зарубежной эстрады. Все их объединяет огромная популярность и мелодичность. А в сочетании с высоким уровнем исполнительского мастерства это обеспечит меломанам настоящий праздник души. Вокальные партии исполнят солисты «Тамбовконцерта». Продолжительность концерта один час, - сообщает Пушкинская библиотека.