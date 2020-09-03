Тамбовчанин получил штраф в 100 тысяч рублей за незаконное производство кормовых добавок

Руководитель фирмы, расположенной в поселке Тамбовского района, занимался предпринимательской деятельностью, не имея на это лицензии. По данным СУ СКР по тамбовской области, мужчина наладил производство кормовых добавок, которые могут самовозгораться, без соответствующего разрешения. Предприятие проработало с марта прошлого года по март 2020-го. За это время оно получило прибыль в 42 миллиона рублей. В отношении владельца производства возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).

- Так как предприниматель возместил причиненный государству вред, перечислив деньги в благотворительные фонды, социальные приюты, а также на строительство храма, уголовное дело в отношении него направили в суд с ходатайством о назначении меры уголовно-правового характера, по результатам рассмотрения которого суд назначил ему судебный штраф в размере 100 тысяч рублей, - сообщили в СУ СКР по Тамбовской области.