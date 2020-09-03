Тамбов
Еще
Радио
Тамбов
Еще
Радио
Тамбов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В тамбовской колонии осужденному пытались передать «запрещенку» в гелях для душа

Во флаконах были спрятаны мобильники, зарядное устройство и два USB-шнура
Ксения АлешинаКсенияАлешина
КомментироватьОставить комментарий
Так выглядело содержимое посылки, которая пришла на имя осужденного

Так выглядело содержимое посылки, которая пришла на имя осужденного

Фото: Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области

Сотрудники исправительной колонии № 4, расположенной в Сосновском районе, пресекли попытку доставки запрещенных предметов на территорию жилой зоны учреждения.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области, при досмотре посылки на имя осужденного они обнаружили два сотовых телефона, одно зарядное устройство и два USB-шнура, которые были спрятаны в двух пластиковых флаконах с гелем для душа.