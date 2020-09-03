Тамбовчанин пойдет под суд за сексуальное насилие над 24-летней девушкой

В СО по Октябрьскому району города Тамбова завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летнего местного жителя. Его обвиняют в совершении преступления по ч. 1 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия).

По версии следствия, вечером 11 июля этого года, мужчина зашел в подъезд многоэтажки, расположенного по улице Магистральной города Тамбова за понравившейся ему 24-летней девушкой. Настигнув потерпевшую на лестнице, повалил ее на ступеньки и совершил насильственные действия сексуального характера.

- Установлено, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за неправомерное завладение транспортным средством, совершение кражи и грабежа, - сообщают в СУ СКР по Тамбовской области. – Сейчас уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.