Рассказово получит деньги на обустройство горсада

Проект благоустройства рассказовского парка Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В Москве подвели итоги IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В категории «Малые города с численностью населения от 20 до 50 тысяч человек включительно» одним из победителей стал проект реновации городского сада, как части единой рекреационной зоны города Рассказово Тамбовской области.

- Заседание федеральной комиссии, на котором подвели итоги IV Всероссийского конкурса, состоялось в конце августа, - рассказали в пресс-службе администрации Тамбовской области. - Всего на участие в четвертом конкурсе была подана 301 заявка из 76 субъектов. Из них победителями стали 160 проектов.

Как пояснили в администрации города Рассказово, проект разрабатывали с учетом мнения жителей, над ним трудились как местные профессионалы, так и проектировщики из Москвы. Город во второй раз подает заявку на участие во Всероссийском конкурсе. Проект был доработан с учетом всех замечаний членов федеральной комиссии.

Проект «Реновация городского сада, как части единой рекреационной зоны города Рассказово, Тамбовской области» призван возродить утраченную ранее территорию городского сада и соединить ее с набережными ручья Дунайчик и реки Арженка. Это позволит в будущем создать в центре города единое рекреационное пешеходное пространство. Территория будет разделена на семь функциональных зон. Здесь появится открытый амфитеатр для проведения культурно-массовых мероприятий, роллерная/вело/лыжная трасса, веревочный парк, скалодром, скейт-парк. Будут установлены детские игровые площадки для детей разных возрастов, аттракционы. В зоне тихого отдыха будет обустроен фонтан, терраса вдоль реки Дунайчик. В коммерческо-торговой зоне разместятся павильоны торговли, общественного питания, развлечений.

За первые три конкурса поступило больше тысячи заявок, а победителями стали 240 проектов. На их реализацию из федерального бюджета выделено 15 млрд рублей. Так, благодаря федеральной поддержке был благоустроен городской парк в Котовске, продолжаются работу по обустройству ландшафтного парка-набережной в Мичуринске.

Как пояснили в Минстрое России, оценка проектов включает пять критериев: жюри оценивают качество планировочных и архитектурных решений, обоснованность выбора территории и синхронизацию проекта благоустройства с другими программами и проектами в муниципалитете, сохранение историко-градостроительной природной среды и прогнозируемый социально-экономический эффект от реализации. Последний, пятый показатель — степень и разнообразие форм участия жителей. Проекты-победители получат субсидии от 30 до 100 миллионов рублей.