Тамбовчанина осудили за повторное управление автомобилем в пьяном виде

В Тамбове суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, т.е. повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Установлено, что ранее тамбовчанин уже был привлечен к административной ответственности за вождение автомобиля в нетрезвом виде. В итоге он был лишен права управления транспортными средствами на 1 год 6 месяцев.

Однако в ноябре прошлого года, употребив алкоголь, мужчина вновь сел за руль своего автомобиля, после чего его задержали сотрудники ГИБДД. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

- Признав подсудимого виновным в совершении преступления, суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 250 часов и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.