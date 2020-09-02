Тамбовчанам окажут бесплатную юридическую помощь

На Тамбовщине 4 сентября пройдет Единый день бесплатной юридической помощи населению. По традиции эту акцию проводит региональное отделение Ассоциации юристов России.

- Прием обращений граждан будет проходить по всему спектру правовых вопросов в формате консультирования, содействия в составлении правовых документов, предоставления справок по действующему законодательству. Также будет организован прием обращений за бесплатной юридической помощью посредством системы видеофонии из центров правовой информации, расположенных в регионе, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Получить бесплатную юридическую помощь жители региона смогут в 49 пунктах правовой помощи, расположенных в городах и районах области. Прием посменно будут вести сотрудники органов прокуратуры, Минюста и Росреестра, представители адвокатуры, Государственного юридического бюро Тамбовской области, юристы из числа общественников, а также правозащитники.