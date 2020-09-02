В Тамбовской области при пожаре погибла жительница Мурманска

В ночь на 31 августа жители села Никольское Знаменского района обратились в полицию с сообщением о пожаре в одном из домов. В полностью выгоревшем помещении обнаружили тело 74-летней женщины. Выяснилось, что погибшая являлась жительницей города Мурманск, а в Тамбовской области они с супругом приобрели дачу для летнего отдыха. На момент трагедии муж пожилой женщины находился на работе в Мурманске.

- Следователи Тамбовского МСО СУ СК России по Тамбовской области устанавливают обстоятельства произошедшей трагедии, - сообщает СКР по региону.