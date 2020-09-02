В Тамбовской области муж угрожал убить жену кирпичом

В дежурную часть отделения полиции села Петровское поступило сообщение от 37-летней местной жительницы. Женщина рассказала, что муж угрожал ей убийством во время конфликта.

Полицейские установили, что 48-летний мужчина накинулся на супругу с кирпичом, высказывая угрозы. Когда злоумышленник успокоился, женщина обратилась за помощью в правоохранительные органы.

- Установлено, что ранее мужчина уже имел проблемы с законом. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.