Тамбов
Еще
Радио
Тамбов
Еще
Радио
Тамбов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Тамбовской области муж угрожал убить жену кирпичом

После того, как супруг успокоился, женщина обратилась в полицию
Ксения АлешинаКсенияАлешина
КомментироватьОставить комментарий

В дежурную часть отделения полиции села Петровское поступило сообщение от 37-летней местной жительницы. Женщина рассказала, что муж угрожал ей убийством во время конфликта.

Полицейские установили, что 48-летний мужчина накинулся на супругу с кирпичом, высказывая угрозы. Когда злоумышленник успокоился, женщина обратилась за помощью в правоохранительные органы.

- Установлено, что ранее мужчина уже имел проблемы с законом. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Криминал