Троих тамбовчан задержали за торговлю алкоголем в гаражах

В УМВД по городу Тамбову поступило сообщение о незаконной предпринимательской деятельности на улице Рылеева. Полицейские выяснили, что 50-летний,40-летний и 24-летний мужчины продавали в гаражах алкогольную продукцию с признаками контрафакта.

Стражи порядка задержали тамбовчан и изъяли из гаражей алкоголь объемом 5053 литра. Спиртное было направлено на экспертизу. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по «Б» части 6 статьи 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции».

- Если после экспертизы алкоголь окажется опасным для жизни и здоровья граждан, задержанных может ожидать серьезное уголовное наказание, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.