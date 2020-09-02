В Тамбове пройдут «Дни военно-исторического кино»

Тамбов присоединится к фестивалю «Дни военно-исторического кино». В рамках проекта «Территория Победы» посетителям музейно-выставочного центра Тамбовской области бесплатно покажут лучшие произведения о Великой Отечественной войне. Акция пройдет с 3 по 6 сентября.

- II Международный фестиваль «Дни военно-исторического кино» проходит в дни празднования 75-летия окончания Второй мировой войны. Кинопоказы приурочены к 100-летию со дня рождения Сергея Бондарчука и организован при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры, Министерства обороны, Общественной палаты Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

3 сентября тамбовчанам покажут картину Игоря Копылова «Ржев», 4 сентября зрители увидят фильм этого года «Калашников». А 6 сентября состоится показ картины «Познавая цвет войны». Начало показов в 11 и в 14 часов.