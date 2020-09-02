Под Тамбовом столкнулись два грузовика

Один из водителей неправильно выбрал дистанцию Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием двух грузовиков произошла 1 сентября в 16 часов 55 минут на 7 километре автодороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога «Дон»-Тамбов-Волгоград-Астрахань, проходящей по территории города Тамбова. 34-летний водитель автомобиля «КАМАЗ 6520-43» не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля «КАМАЗ 6520-43», под управлением 50-летнего мужчины. В результате столкновения автомобиль «КАМАЗ 6520-43» в неконтролируемого движении наехал на остановившийся впереди автомобиль «КАМАЗ 6520-43», под управлением 44-летнего мужчины.

- В результате аварии травмы получил один из водителей грузового автомобиля, 50-летний мужчина, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - На автомобиле скорой медицинской помощи его доставили в больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова.