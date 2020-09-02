Тамбовчане похитили 2 тонны пшеницы из сломавшегося трактора

23 августа недалеко от села Кондаурово похитили 2 тонны пшеницы. Двое мужчин проезжали по полевой дороге и увидели на обочине сломанный трактор, в прицепе которого было зерно. Похитители перегрузили пшеницу в свой автомобиль и увезли домой. Однако вскоре после сообщения о краже, воров удалось вычислить и задержать. Ими оказались нигде не работающие жители поселка Полевой 32 и 43 лет.

- Похищенное изъяли и вернули законному владельцу - главе крестьянско-фермерского хозяйства, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 158 УК РФ «Кража».