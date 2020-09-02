В Тамбове за попытку сбыть наркотики задержали троих иностранцев

Героин планировали сбывать через закладки Фото: УМВД России по Тамбовской области

В начале августа сотрудники Управления наркоконтроля УМВД Тамбовской области в задержали троих уроженцев ближнего зарубежья, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Во время личного досмотра иностранцев у них нашли свертки с наркотиками разного веса, готовые для распространения бесконтактным способом. Вещество направили на экспертизу, которая подтвердила, что изъятое является героином общим весом 200 граммов.

В отношении мужчин в следственной частью СУ УМВД России по Тамбовской области возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Иностранцев арестовали и на период следствия поместили в изолятор.

Полицейские выяснили, что задержанные вступили в сговор с неким куратором, который и направлял иностранцев в российские регионы для сбыта наркотиков. Каждый из них получил определенные инструкции по транспортировке, расфасовке, организации мелких партий наркотиков и дальнейшей организации их сбыта. Все действия проводились бесконтактным способом. Расследование уголовного дела позволила следователям выявить дополнительные эпизоды преступной деятельности подозреваемых. Был установлен тайник, где злоумышленники хранили наркотики. Дополнительно было изъято 287 граммов героина.

- В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению других лиц, причастных к незаконному распространению наркотиков и выявлению закладок, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Задержанным иностранцам грозит до двадцати лет лишения свободы.