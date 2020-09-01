Тамбовчанина осудили за ложные сообщения о готовящихся взрывах в «Пятерочке» и жилом доме

В Тамбове суд вынес приговор в отношении местного жителя, которого признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1. и ч 2. ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Установлено, что в январе текущего года тамбовчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения возле магазина «Пятерочка», решил позвонить по номеру «112» и сообщить ложные сведения о готовящемся в нем взрыве.

Прибывшие на место предполагаемого взрыва сотрудники полиции, кинологической службы, УФСБ, скорой помощи и МЧС взрывных устройств не нашли.

Также в феврале этого года тамбовчанин, находясь у себя дома, позвонил по номеру «112» и сообщил заведомо недостоверные сведения о заложенной бомбе в жилом доме, расположенном по улице Зеленая.

- Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, суд, с учетом совершения преступлений в период имеющегося условного осуждения, назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. По заявленному гражданскому иску прокурора с осужденного взысканы расходы, потраченные спецслужбами для осуществления выезда по ложному сообщению, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.