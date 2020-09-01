Пожилым тамбовчанам предлагают активный досуг

В Тамбовской области продолжается реализация федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Ее координатором является управление социальной защиты и семейной политики области. Специалистами управления разработан навигатор «Активное долголетие». Он размещен на сайте соцзащиты. Его главная цель – вовлечение пожилых людей в культурную и образовательную жизнь региона. Навигатор содержит информацию о тамбовских любительских объединениях, клубах по интересам и кружках для граждан старшего поколения.

- С помощью навигатора можно найти себе занятие по душе в любом муниципальном образовании области. Навигатор удобен в использовании и содержит информацию как по направлению деятельности любительского объединения, так и по наименованию муниципального образования, на территории которого оно находится, - пояснили специалисты управления.