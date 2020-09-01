В Тамбовской области женщина попалась на незаконной торговле алкоголем

В селе Коптево Рассказовского района во время профилактического рейда полицейские выявили факт незаконной продажи алкоголя. Оперативники установили, что хозяйка дома, расположенного на улице Солнечной, продает спиртное по месту жительства, когда близлежащий магазин закрыт.

Незаконную торговлю алкоголем осуществляла 52-летняя местная жительница. В отделе полиции женщина призналась, что зарабатывала таким образом.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 171.4 УК РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции». Виновный по санкции этой статьи наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей, либо исправительными работами на срок до одного года, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.