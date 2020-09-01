В Тамбове готовятся к фестивалю «Виват, театр!»

В Тамбове стартовала подготовка к ежегодному фестивалю «Виват, театр!». Он появился в 2008 году и с тех пор пользуется любовью зрителей. На всех спектаклях, будь то дневные или вечерние, аншлаги.

Одно из главных осенних событий в сфере культуры пройдёт в три этапа:

- с 14 по 24 сентября организационный комитет принимает заявки на участие в фестивале, формирует состав экспертного и попечительского советов, состав жюри;

- с 25 по 30 сентября экспертный совет просматривает материалы, претендующие на участие в фестивале, и представляет в организационный комитет список спектаклей, отобранных к участию в фестивале;

- с 22 октября по 1 декабря осуществляется показ спектаклей самодеятельных, учебных, профессиональных театров. Проведение очного этапа зависит от эпидемиологической обстановки в регионе.

Строгому судейству подвергнутся художественная целостность произведения, своеобразие режиссерского решения и его соответствие авторскому замыслу, исполнительское мастерство, а также театрально-постановочная культура спектаклей. В ходе работы члены жюри и экспертный совет определят не только лучшие постановки и лучших артистов, но и отметят развивающие принципы работы молодежных театральных коллективов.

Заявка на участие в фестивале и видеоверсия спектакля подаются претендентами в организационный комитет с 14 по 24 сентября 2020 года (392000, г.Тамбов, ул.Астраханская д.2а, «Драматический театр «Тамбовский молодёжный театр», тел. 8 (4752)757394, e-mail: vivat@tmt-tambov.ru).

- По итогам фестиваля театральные коллективы будут награждены дипломом за участие и по номинациям, которые устанавливает жюри, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.