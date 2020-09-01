Три тамбовчанки пострадали в ДТП на улице Мичуринской

ДТП произошло в районе дома №110 Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ДТП произошло 31 августа примерно в 17:30 минут на улице Мичуринской в районе дома №110 города Тамбова. 59-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21150» на регулируемом перекрестке при повороте налево допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21074», которым управлял 19-летний парень.

- В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля «ВАЗ-21074»: 21-летняя девушка, а также 17-летняя и 11-летние девочки. Они были доставлены в Детскую областную клиническую больницу и в больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова, -сообщает УГИБДД по Тамбовской области.