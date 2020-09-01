ДТП в Тамбовском районе унесло жизни троих человек

Водитель отечественной легковушки не справился с управлением Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Смертельная авария произошла 31 августа в три часа ночи на 404-м километре автодороги «Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов» в Тамбовском районе. Водитель автомобиля «LADA-217020», 35-летний мужчина, не справился с управлением и съехал с дороги, после чего машина сбила дорожные знаки и перевернулась в кювет.

Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, в результате ДТП водитель и 42-летний пассажир легковушки погибли на месте до приезда медиков. Еще один пассажир, 59-летний мужчина, был доставлен в больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова, где впоследствии скончался.