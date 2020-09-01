В Тамбове изменилось расписание автобусов

С 1 сентября в областном центре вводится ряд изменений в расписание движения общественного транспорта. Так, по рабочим дням возобновляется движение по маршруту №35 «Сенько – Пигмент». Время отправления от остановочных пунктов: 6.57, 7.20, 8.07 («Сенько») и 7.30, 8.00, 8.40 («Пигмент»).

Кроме того, в связи с началом нового учебного года, а также реконструкцией улицы Васильковой временно изменена схема движения общественного транспорта по маршруту № 31-р «Радужный - Полынковское кладбище». Более подробно с ней можно ознакомиться на сайте муниципального учреждения «Пассажирские перевозки» (www.transport68.ru).

Также внесены коррективы в расписание движения по маршруту №108 «Магистральная – Чистые пруды». Время отправления от остановочных пунктов ежедневно: «Магистральная» (6.20, 7.00, 7.40, 8.20, 9.00, 9.40, 10.20, 11.00, 11.40, 12.20, 13.40, 14.20, 15.00, 15.40, 16.20, 17.00, 17.40, 18.20) и «Чистые пруды» (7.00, 7.40, 8.20, 9.00, 9.40, 10.20, 11,00, 11.40, 12.20, 13.00, 14.20, 15.00, 15.40, 16.20, 17.00, 17.40, 18.20, 19.00).

- Изменения произошли в связи с сокращением светового дня, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.