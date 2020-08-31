1 сентября тамбовчан оставят без света

По информации АО «ОРЭС — Тамбов» в связи с проведением работ во вторник, 1 сентября, в десятках жилых домов отключат электричество. Так, с 9 до 11 часов 30 минут электроэнергия не будет подаваться жителям ул. Гастелло, д. 48-60; ул. Солнечная, д. 4-14; ул. Физкультурников, д. 1-17; пр. Физкультурников, д. 2-13; ул. Фрунзе, д. 13-54.

На время проведения работ опиловочных работ муниципальным учреждением «Дирекция благоустройства и озеленения», с 9 до 12 часов будет прекращено электроснабжение потребителей: ул. Южная, д. 13-105 и ул. Астраханская, д. 122-146. А с 13 до 16 часов жителям ул. Пензенская; ул. К. Маркса, д. 186-210; пер. Рабочий, д. 1-15; ул. Рабочая, д. 72-89; ул. Пензенская, д. 63-65 и ул. Мичуринская, д. 13-53.

При проведении ремонтных работ на воздушной линии ВЛ - 0,4 кВ с 9 до 16 часов будет прекращена подача электроэнергии потребителям по ул. Песчаная, д. 30-136.