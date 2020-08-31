Антимонопольщики проверят чебуречную из дома быта «Русь»

28 августа региональное УФАС возбудило дело по признакам нарушения Закона о рекламе в отношении индивидуального предпринимателя. В оконных витринах кафе быстрого питания «Самый большой чебурек», расположенном на центральном рынке в ДБ «Русь», размещается рекламная информация с указанием, что только в данной торговой точке продаются самые большие чебуреки и самая вкусная шаурма.

Для утверждения в рекламе «самый», «лучший», «первый» перед другими продавцами необходимо наличие оснований, позволяющих судить о данном превосходстве.

Такая реклама создает впечатление, что продавец, указавший в рекламе сравнительную характеристику, путем употребления слова «самый» является «первым», обладает более высокими достоинствами и преимуществами по отношению к другим продавцам.

Используемые в рекламе слоганы направлены на привлечение внимания к конкретному кафе и его продукции, содержат утверждение о количественных и качественных характеристиках предлагаемых товаров, как о лучших по сравнению с товарами конкурентов без соответствующего подтверждения в рекламе.

- Поскольку в рассматриваемой рекламе содержатся утверждения «Самые большие чебуреки и самая вкусная шаурма» без указаний, на основании каких данных сделаны такие выводы, в указанной рекламе усматриваются признаки нарушения пункта 1 части 3 статьи 5 Закона о рекламе, - сообщает УФАС по Тамбовской области.