МТС удвоила скорости 4G-интернета в Мичуринске

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Более чем на половине базовых станций в Мичуринске стали использовать диапазоны LTE2600FDD и LTE1800FDD. Внедрение этих технологий позволило значительно увеличить пропускную способность сети и повысить среднюю скорость мобильного интернета даже в периоды повышенной нагрузки в вечернее время по будням. Новые скорости 4G-интернета доступны в густонаселенной части города - на улице Новая, в районе железнодорожного вокзала и всей улице Урицкого, а также в жилых домах на Липецком шоссе у завода «Прогресс», в частном секторе на улице Тамбовской в районе «Мичуринского Экспериментального Завода», на улицах Автозаводская, Колхозная и Учхоз Роща. Использовать 4G-интернет как альтернативу проводному интернету могут жители микрорайона Кочетовка и села Турмасово. В результате модернизации сети LTE владельцы частных домов при помощи мобильного интернета и смартфона смогут смотреть видео в HD-качестве, работать или учиться в удаленном режиме, обмениваться фото в соцсетях или общаться с близкими по скайпу на стабильно высоких скоростях. «Наукоград Мичуринск занимает особое место на карте Тамбовщины, ведь здесь удивительным образом сочетаются особый исторический колорит и современные технологии. Мичуринск - один из лидеров по потреблению интернет-трафика в нашем регионе. Многие горожане проживают в многоэтажных домах, где плотная застройка осложняет проникновение сотовой связи. Мы откликнулись на просьбы мичуринцев и серьезно обновили мобильную карту райцентра с учетом специфики города и потребностей его жителей. В рамках проекта по модернизации сети и запуску новых базовых станций мы увеличили емкость LTE на треть. Горожане уже оценили свои новые мобильные возможности – летом дата-трафик в Мичуринске показал стремительный рост в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - отметил директор МТС в Тамбовской области Александр Мудрецов.