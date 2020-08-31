Тамбовчане благодарят своих учителей в соцсетях

Акция продлится до 2 сентября Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Тамбовчане принимают участие во Всероссийской акции «Спасибо, Учитель!», которая проходит в социальных сетях. Она продлится с 31 августа до 2 сентября. В течение этого времени каждый желающий может поблагодарить педагогов, подчеркнув их роль в нашей жизни. При этом в своих публикациях необходимо указать хэштеги: #большечемучитель #образованиевприоритете

- У многих был учитель, который не просто давал знания, но стал настоящим наставником. Он повлиял на формирование личных качеств, которые сильно помогли в жизни. Акция поможет вспомнить об этом и еще раз поблагодарить учителей в своих социальных сетях за их вклад в наше развитие, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области

В настоящее время на Тамбовщине работают 7855 учителей, из которых 5362 человек осуществляют классное руководство.