В Тамбовской области после аварии загорелся автомобиль

Участниками ДТП стали два легковых автомобиля Фото: ГУ МЧС по Тамбовской области

Серьезная авария произошла 31 августа в 9 часов 20 минут на 74-м километре трассы «Тамбов-Пенза», которая проходит по территории Кирсановского района. По данным ГУ МЧС России по Тамбовской области, здесь столкнулись автомобили «Reno Logan» и «ВАЗ-21099». После аварии иномарка загорелась. На месте ДТП работали оперативная группа Кирсановского гарнизона пожарной охраны и одно отделение пожарно-спасательной части № 18. Как рассказали в областном УГИБДД, в результате аварии пострадали 5 человек: 48-летний водитель «Reno Logan», 59-летний мужчина, управлявший отечественным авто, трое пассажиров иномарки: 41-летняя женщина, 18-летняя девушка и 20-летний мужчина. Погибла 55-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ». Всех пострадавших на скорой доставили во вторую городскую больницу им. Архиепископа Луки. Известно, что автомобиль «Reno Logan» полностью сгорел.