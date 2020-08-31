Тамбовские следователи добились полного погашения задолженности по зарплате перед сотрудниками «Волковского спиртзавода»

В Тамбовской области расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении генерального директора ЗАО «Волковский спиртзавод». Руководитель подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145. 1 УК РФ «Невыплата заработной платы».

Напомним, более 70 сотрудников завода с февраля по июнь этого года не получали зарплату, в результате чего образовалась задолженность в размере свыше пяти миллионов рублей. На сегодняшний день долг перед коллективом полностью погашен.

- По инициативе следственного органа неоднократно проводились рабочие встречи руководства и представителей следственного управления, Государственной инспекции труда в регионе с генеральным директором и инициативной группой работников спиртзавода. В рамках расследования уголовного дела следователи добились восстановления нарушенных трудовых прав работников и полного погашения перед ними задолженности по заработной плате. В настоящее время уголовное дело находится на завершающей стадии расследования, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.