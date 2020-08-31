В Мичуринске грабитель напал с ножом на женщину

В дежурную часть ОМВД России по городу Мичуринску поступило сообщение о том, что на улице Кубанева было совершено разбойное нападение на женщину. Стражи порядка выяснили, что неизвестный мужчина, угрожая ножом жительнице наукограда, украл у нее сотовый телефон, золотой браслет, две золотых цепочки, золотой крестик, золотое кольцо и денежные средства.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось по «горячим следам» установить и задержать грабителя. Им оказался 45-летний безработный мичуринец, ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой»,. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 10 лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.