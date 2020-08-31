В Котовске открылась выставка интерьерных кукол

Виктория Журавлева со своими куклами

В музейном комплексе Котовска заработала выставка интерьерных кукол. Для тамбовского мастера Виктории Журавлевой это первая выставка. Она представила котовчанам 29 сказочных персонажей, которых создала по мастер-классам из интернета: медведь Кутузов, лорд Такс, герцог фон Жаб со своей герцогиней, Дуремар, кот Базилио с лисой Алисой и других героев.

Виктория работает учителем начальных классов, а свободное время занимается рукоделием. Она освоила вязание, вышивку и технику валяния, а в последние три года создает необычных интерьерных кукол.

- На изготовление одной куклы уходит больше месяца кропотливого труда. А начинается все с обычной белой бязи, грунтованной кофе и клеем ПВА. Повторяя работы мастера, Виктория Журавлева дополняет их собственными деталями, особое внимание уделяя гардеробу. И здесь просто нет предела фантазии - в ход идут шелк, портьерные ткани, джинса, натуральный мех и кружево, - сообщили в пресс-службе администрации города Котовска.- Дополняют экспозицию театральные костюмы, выполненные костюмером Дворца культуры Котовска Татьяной Пашиной. Вместе с героями выставки они помогут котовчанам окунуться в атмосферу сказки и получить незабываемые теплые впечатления.

Фото: prokotovsk.info