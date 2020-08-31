83-летняя тамбовчанка погибла после наезда автомобиля

Пенсионерка погибла от полученных травм Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой погибла пожилая женщина, произошла 29 августа в шесть часов вечера на улице Мухортовской в районе дома №12 города Рассказово. Как рассказали в региональном УГИБДД, 61-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2114» наехал на 83-летнюю женщину-пешехода. После этого «ВАЗ» столкнулся с «Lada Granta», под управлением 63-летнего мужчины.

- В результате аварии женщина получила телесные повреждения и скончалась на месте происшествия, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.