Суд ужесточил наказание тамбовчанину, который до смерти избил гражданскую жену

В Уваровском районе суд вынес приговор 41-летнему местному жителю. Его признали виновным в преступлении по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего». Ранее мужчина отбывал наказание в местах лишения свободы за убийство.

Как установили следствие и суд, 29 июня 2015 года осужденный на своем автомобиле совместно с сожительницей и ее подругой поехали в село Нижний Шибряй Уваровского района. По пути гражданские супруги, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, поругались. Во время ссора мужчина избил 24-летнюю девушку. Она скончалась от черепно-мозговой травмы в больнице через неделю.

В связи с выявленным временным психическим расстройством, возникшим после совершения преступления, мужчина до сентября 2019 года находился в психиатрическом стационаре. После того, как его признали выздоровевшим, суд отменил принудительное лечение.

- После рассмотрения уголовного дела в общем порядке, потерпевшая сторона посчитала наказание, назначенное злоумышленнику судом первой инстанции, чрезмерно мягким. Вышестоящая судебная инстанция, рассмотрев апелляционную жалобу, увеличила фигуранту срок лишения свободы с 8,5 до 12 лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.