В аварии на Тамбовщине пострадали двое детей

В ДТП пострадали четыре пассажира иномарки Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В Тамбовской области на 84 километре автодороги Тамбов-Пенза, проходящей по территории Кирсановкого района, в 7 часов 39 минут, произошла авария, в которой пострадали четыре человека, двое из них - дети. По предварительным данным, 34-летний водитель автомобиля «Тойота» выезжал на трассу с полосы разгона и попытался развернуться перед приближающейся фурой «МАЗ» под управлением 43-летнего мужчины. Оба автомобиля двигались в сторону Пензы. От удара «Тойоту» закрутило, после чего произошло касательное столкновение со встречным автомобилем «ВАЗ-2110», под управлением 43-летнего водителя.

- В результате аварии пострадали водитель и пассажиры «Тойоты», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Среди них две женщины и дети 15 и трех лет.