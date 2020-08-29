В «Театральном дворе» тамбовчанам покажут водевили

Тамбовский государственный академический театр драмы продолжает осваивать новое театральное пространство «Театральный двор», открытие которого с большим успехом состоялось 21 августа. С 3 по 6 сентября в «Театральном дворе» пройдут спектакли в рамках нового проекта «Дни водевиля». Зрители увидят лучшие комедии и водевили театрального репертуара.

3 сентября в театральном дворе покажут юмористические рассказы «Без меня меня женили» Ф.К. Крёца. 4 сентября представят комедию нравов «Московская гетера» С. Сабурова. 5 сентября зрители увидят искрометную комедию из итальянской жизни «Без паники, синьоры! И. Алифанова. 6 сентября сыграют столичный водевиль «Женихи vs Невесты» И. Чернышова.

- Спектакли проходят с соблюдением всех санитарных норм, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Рассадка в зале под открытым небом организована с учетом соблюдения социальной дистанции. На входе в театральный двор проводится термометрия и дезинфекция рук.