Тамбовчанка украла из торгового павильона несколько блоков сигарет

Тамбовские полицейские раскрыли преступление, которое произошло 27 июля этого года. Тогда в отдел полиции № 2 поступило сообщение о краже. На улицу Ипподромную прибыла оперативная группа. Полицейские опросили персонал торгового павильона и установили, что неизвестная женщина зашла в помещение, улучила момент и похитила несколько блоков с сигаретами. Сотрудники полиции опросили всех возможных свидетелей, была изъята запись с ближайших камер видеонаблюдения.

По подозрению в совершении этого преступления задержали 37-летнюю тамбовчанку, раньше уже имевшую проблемы с полицией. По словам женщины, на преступление ее толкнули материальные трудности. Похищенные сигареты она продала неизвестным, а вырученные деньги сразу потратила.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. «Кража» УК РФ, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.