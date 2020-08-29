Тамбовчане примут участие в фестивале «Окский Парафест»

2-3 сентября в городе Дзержинске Нижегородской области пройдёт Международный фестиваль культуры и спорта среди людей с ограниченными возможностями «Окский Парафест 2020». В нём примут участие члены команды Тамбовской области по танцам на колясках — Наталия Чепурнова и Валерий Переславцев.

Возрастных ограничений для спортсменов нет. Все участники фестиваля - люди с поражением опорно-двигательного аппарата, члены общественных организаций инвалидов России.

Соревнования пройдут по таким дисциплинам, как: спринт на колясках, гонки на колясках, настольный теннис, дартс, бочча, турнир по шашкам, пауэрлифтинг, армрестлинг, фигурное вождение электроколяски, смешанная эстафета, спортивное ориентирование.

- Победители состязаний получат памятные подарки, кубки и медали, сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.