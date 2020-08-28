Директор ДК в Тамбовском районе, который потратил «детские» деньги на корпоратив, получил штраф в 30 тысяч рублей

Директора МАУК «Тамбовский районный дом культуры» признали виновным в нецелевом расходовании бюджетных средств и злоупотреблении должностными полномочиями.

Как было установлено, по муниципальной программе «Развитие культуры и туризма» Дом культуры получил почти 300 тысяч рублей бюджетных средств, которые предназначались для организации питания детей на новогодних мероприятиях.

Но директор учреждения решил потратить из них больше 160 тысяч рублей на проведение новогоднего корпоратива для сотрудников.

- Прокуратурой Советского района г. Тамбова по данному факту в отношении юридического лица МАУК «Тамбовский районный дом культуры» возбуждено дело по ст. 15.14 КоАП РФ (нецелевое использование бюджетных средств), которое рассмотрено с назначением административного штрафа в размере, - сообщает прокуратура Тамбовской области.

Кроме того, руководитель учреждения понес еще и уголовное наказание. Его признали виновным в преступлении по ч.1 ст.285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» и назначили судебный штраф в размере 30 тысяч рублей. Весь причиненный бюджету ущерб мужчина возместил.