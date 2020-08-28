На Тамбовщине экс-начальницу отделения почтовой связи осудили за хищение денег из кассы

В Тамбовской области суд вынес приговор в отношении бывшего начальника отделения почтовой связи Жердевского почтамта. Женщина обвиняется в хищении чужого имущества в крупном размере.

Установлено, что женщина, имеющая доступ к кассе, умышленно похитила оттуда вверенные ей наличные денежные средства. Материальный ущерб, причиненный ФГУП «Почта России», составил более 280 тысяч рублей.

- Должностное лицо признано судом виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ. Женщине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на 1 год.Похищенные денежные средства в счет возмещения материального ущерба также взысканы судом с виновной в полном объеме, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.