В заброшенном ДК «Строитель» в Тамбове кирпичом закладывают окна

В заброшенном здании собирались бомжи и подростки

В областном центре рабочие закладывают кирпичом окна первого этажа бывшего ДК «Строитель», чтобы ограничить в него доступ. Об этом сообщил депутат Тамбовской областной Думы Юрий Кузьменко. По его словам, от жителей округа регулярно поступали жалобы на то, что здесь собираются люди с зависимостями и подростки, несколько лет назад даже случилась трагедия, погиб молодой человек, сорвавшись с высоты.

Проблема была и остается в том, что здание принадлежит частному лицу, которое в разное время либо отказывается продавать здание муниципалитету (город давно готов его выкупить), либо просит огромную сумму, которую город не может направить на выкуп. В то же время собственник не содержит территорию в порядке. Но недавно удалось достигнуть договоренности с хозяином объекта, что он ограничит доступ в здание.

- Работы начались на днях, часть окон уже заложена кирпичом. Жители очень рады, что проблема сдвинулась с места. Они даже организовали ночное дежурство – охраняли кирпичи, когда их привезли на место. В ближайшие дни на этом месте пройдет субботник, опиловка, - приводит слова Юрия Кузьменко сайт регионального отделения ЕР.

По его словам, это только частичное решение проблемы. Важно окончательно решить вопрос с собственностью объекта. Если он будет в собственности муниципалитета, там можно будет организовать объект, который захотят жители.

Фото tambov.er.ru