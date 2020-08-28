Буккроссинг-акция «Читающий бульвар» продолжится в Тамбове осенью

Книголюбов Тамбова ждет хорошая новость. Пушкинская библиотека решила продлить букроссинг-акцию «Читающий бульвар», которая в этом году из-за пандемии стартовала только в августе.

Поэтому, книжный круговорот продолжится осенью, но уже на новом месте. Предположительно, это будет сквер около памятника музыкантам Агапкину и Шатрову.

- Заключительная летняя встреча состоялась на полюбившейся тамбовчанам и гостям города площадке улицы Набережной. Читатели- «дебютанты» интересовались, куда еще можно принести книги, и какие подобные мероприятия проводит библиотека. Библиотекари объяснили, что книги можно приносить в течение всего года в библиотеку и точки буккроссинга – в ее вестибюле, в МФЦ, и в ТРЦ Акварель, в рамках масштабного проекта «Читающий город». Пришедшим организаторы представили издания о войне, посвятив это 75-летию Великой Победы, Году памяти и Славы, - сообщает пресс-служба библиотеки имени А.С. Пушкина.