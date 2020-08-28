В Тамбове отключат свет на десяти улицах

Как сообщили в пресс-службе администрации города Тамбова, 31 августа на десяти улицах областного центра отключат свет. В связи с проведением планово-предупредительных работ в трансформаторной подстанции с 9.00 до 11.30 электроэнергии не будет по ул. Московской, д. 2а.

Кроме того, на время проведения работ опиловочных работ муниципальным учреждением «Дирекция благоустройства и озеленения» свет отключат по следующим адресам:

- с 9.00 до 12.00

ул. Елецкая, д. 3-20;

ул. Паровозная, д. 1-7;

ул. Линейная, д. 5-7;

- с 13.00 до 16.00

ул. Правды, д. 55-72;

ул. Новоселов, д. 60-78;

ул. Н.Вирты, д. 203-221.

Также при проведении ремонтных работ на воздушной линии с 9.00 до 16.30 будет прекращена подача электроэнергии потребителям по адресам:

ул. Рязанская, д. 14а-22, 125, 145;

ул. К.Маркса, д. 253-256;

ул. З.Космодемьянской, д. 14, 14а.