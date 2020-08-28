Четыре депутата гордумы Тамбова могут лишиться кресел

Не все депутаты Тамбовской городской Думы выполнили требование отчитаться о своих доходах. Из 36 народных избранников вовремя это сделали только 32. В соответствии с ФЗ №273 «О противодействии коррупции» депутаты должны ежегодно предоставлять сведения о доходах, расходах и своем имущественном положении. Отчитаться народные избранники должны были до 1 августа. Но четыре депутата - Алексей Кудачкин, Олег Панков, Олег Сафонов и Александр Червяков, этого не сделали.

- 27 августа, эту ситуацию рассмотрели на заседании комитета по местному самоуправлению и связям с общественными организациями Гордумы, - рассказали в пресс-службе городского заксобрания. - На нем поставили вопрос о досрочном прекращении полномочий депутатов, нарушивших требования федерального законодательства.

Окончательное решение о судьбе своих коллег депутаты примут на заседании Тамбовской городской Думы, которое пройдет в сентябре.