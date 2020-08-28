Мичуринские актеры примут участие в международном театральном фестивале

Фестиваль пройдет с 1 по 7 сентября Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Мичуринский драмтеатр примет участие в VII международном театральном фестивале «Смоленский ковчег», который пройдет с 1 по 7 сентября в нескольких форматах.

Часть спектаклей зрителем покажут очно, а часть — онлайн. Актеры из наукограда выйдут на большую сцену в рамках конкурсной программы. Стоит отметить, что это их первые гастроли после длительного перерыва, связанного с пандемией.

- Международный театральный фестиваль «Смоленский ковчег» традиционно проводится раз в два года. В этом раз он посвящен 240-летию со дня рождения Александра Грибоедова, чье имя носит Смоленский государственный драматический театр. В этом году участниками фестиваля станут театры Росси, Беларуси, Польши, Швеции, которые сыграют 19 спектаклей, как непосредственно на сцене, так и в форме видеопоказов, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Мичуринские актеры выступят 2 сентября со спектаклем «Стеклянный зверинец» по пьесе Теннесси Уильямса. Кроме того, в театре наукограда готовятся к открытию 124-го театрального сезона, запланированного на 18 сентября. Уже 28 августа зрителям представят новый проект «А у нас во дворе».