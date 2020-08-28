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Тамбовчанка на «шестерке» врезалась в дерево

54-летней женщине-водителю потребовалась помощь врачей
Татьяна ЧернышеваТатьянаЧернышева
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"Шестерка" после наезда на дерево оказалась сильно помята

"Шестерка" после наезда на дерево оказалась сильно помята

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадала женщина-водитель, произошла 27 августа в 11 часов дня на 1-ом километре полевой дороги «село Березовка – город Уварово», проходящей по территории Уваровского района. По данным областного УГИБДД, 54-летняя женщина за рулем автомобиля «ВАЗ -2106» съехала с дороги и врезалась в дерево, стоящее с левой стороны по ходу движения машины.

- В результате аварии водитель получила травмы и самостоятельно обратилась в Уваровскую ЦРБ, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

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