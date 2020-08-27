В Тамбовской области на двух гектарах росла дикая конопля

На территории Жердевского района, в месте, где раньше располагалась свиноферма, нашли дикорастущую коноплю. Растение занимало около 2 гектаров площади.

С помощью специальной техники, которую выделила администрация района, конопля была скошена а позже ее сожгут. Всего же за время проведения в области операции «Мак-2020» сотрудники полиции выявили и уничтожили 217 очагов произрастания дикорастущей конопли и мака на площади более, чем 55 тысяч квадратных метров. Вынесено 183 официальных предписания на уничтожение наркотикосодержащих растений.

- Из незаконного оборота изъято 11573,35 гр. наркотиков и наркотикосодержащих растений, из них - 8799,73 гр. марихуаны, 1762,35 гр. маковой соломы и 1,90 гр. Гашиша, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.