В Тамбовской области продавца одежды и обуви осудили за использование чужих товарных знаков

В Жердевском районе суд вынес приговор в отношении местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.180 УК РФ «Незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние причинило крупный ущерб».

Установлено, что обвиняемая занималась продажей одежды и обуви, маркированными чужими товарными знаками. Сумма ущерба, причиненного компаниям-правообладателям, составила более полумиллиона рублей.

- С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил злоумышленницу к наказанию в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев условно, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.