В Тамбове новые скульптуры ежиков на Набережной пришлось приводить в порядок восемь раз

Рядом с ежиками установили необычные кресла, на которых можно будет фотографироваться Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В конце июля этого года на Набережной была установлена новая композиция «Семейство ежей». Правда, не прошло и месяца, как работникам «Дирекции благоустройства и озеленения» пришлось целых восемь раз пересаживать цветы и ремонтировать мордочки ежикам. Желающие сфотографироваться часто забираются прямо на скульптуры, при этом портят растения и ломают конструкцию, не предназначенную для подобных целей.

Видя, какой популярностью пользуется ежиное семейство, мэр Тамбова Наталия Макаревич поручила специалистам усовершенствовать конструкцию. Так, они изготовили из стволов тополя необычные кресла рядом со скульптурами, чтобы тамбовчане могли делать яркие фото. Чуть позже к креслам проложат деревянные дорожки.

- Узнаваемую форму ежикам придает металлический каркас, однако он не предназначен для того, чтобы на нем сидели. Любая, даже самая прочная конструкция, сломается, если регулярно будет подвергаться избыточной нагрузке. Эти скульптуры создавались для украшения Набережной, для того, чтобы горожанам было приятно здесь прогуливаться. Обращаюсь ко всем жителям и гостям Тамбова с просьбой беречь ежиное семейство, живые растения и труд наших рабочих, - сказал начальник службы зеленого хозяйства МБУ «Дирекция благоустройства и озеленения» Игорь Шведов.