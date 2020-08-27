6,5 миллиона рублей потратили на реконструкцию беговых дорожек стадиона в Тамбовской области

В этом году на стадионе рабочего поселка Знаменка провели реконструкцию беговых дорожек. Как пояснили в управлении по физической культуре и спорту области, стоимость работ составила 6,4 миллиона рублей. Из них 5,1 миллиона рублей - средства федерального бюджета. Здесь выполнили все необходимые подготовительные работы, уложили новое современное покрытие.

Всего же в 2020 году на мероприятия федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» на Тамбовщине будет направлено 205 миллионов рублей. Средства выделены из бюджета федерального и областного.

- Сейчас завершается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Мичуринске, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - В том же наукограде ведется реконструкция футбольного поля и беговых дорожек стадиона «Олимп» и реконструкция футбольного поля стадиона «Локомотив». Строятся площадки ГТО в разных населенных пунктах региона.